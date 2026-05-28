PP SCHWABEN SÜD/WEST. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West weist erneut auf erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen am Samstag, den 30.05.2026, hin. Hintergrund ist eine angemeldete Versammlung im Bereich der Brennerautobahn in Tirol, die umfangreiche Verkehrsbeschränkungen nach sich ziehen wird. Die Polizei rät dringend von nicht zwingend erforderlichen Fahrten an diesem Tag in Richtung Tirol ab.

Auswirkungen auf das Straßennetz

Die Maßnahmen der österreichischen Behörden, darunter die Aktivierung von Dosierampeln und eine mögliche Blockabfertigung am Grenztunnel Füssen, werden sich deutlich auf den grenzüberschreitenden Verkehr auswirken. Insbesondere im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ist mit erheblichen Rückstaus und Verkehrsüberlastungen zu rechnen. Dies betrifft vor allem die Autobahn A7 zwischen Füssen und Oy-Mittelberg.

Des Weiteren wird der Verkehr weiträumig über die A96 in Richtung Lindau umgeleitet, was zu einer zusätzlichen Belastung auf dieser Strecke führt. Verkehrsteilnehmer sollten sich darauf einstellen, dass auch die Ausweichstrecken stark überlastet sein werden und keine verlässliche Alternative bieten.

Einschätzungen und Maßnahmen der Landkreise

Die Landkreise Ostallgäu, Oberallgäu und Lindau stehen in engem Austausch mit der Polizei, um die Verkehrslage zu bewältigen. Stellvertretend für die betroffenen Landkreise betont der Ostallgäuer Landrat Bernd Stapfner:

„Da auf österreichischer Seite mit der Aktivierung der Dosierampeln und gegebenenfalls auch einer Blockabfertigung am Grenztunnel zu rechnen ist, muss insbesondere auf der A7 im Ostallgäu mit einem erheblichen Staugeschehen gerechnet werden. Neben Rückstaus auf der Autobahn droht dadurch vor allem im Raum Füssen und Nesselwang eine massive Verkehrsbelastung.“

Die Landkreise haben sich bereits im Vorfeld eng mit dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West und den Feuerwehren abgestimmt. Stapfner ergänzt:

„Wir bereiten uns gemeinsam auf eine außergewöhnliche Verkehrslage vor. Unser Ziel ist es, im Bedarfsfall schnell und abgestimmt zu handeln und die Belastungen für die Menschen im Ostallgäu so gering wie möglich zu halten.“

Einsatzkräfte vor Ort

Um auf die Verkehrslage flexibel reagieren zu können, wird die Polizei mit starken Verkehrskräften vor Ort sein. Diese werden lagebedingt Maßnahmen ergreifen, um den Verkehrsfluss bestmöglich zu steuern und die Sicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus stehen Feuerwehrkräfte in Bereitschaft, die bei Bedarf schnell alarmiert werden können, um unterstützend tätig zu werden.

Gemeinsamer Appell der Behörden

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, die Landratsämter Ostallgäu, Oberallgäu und Lindau sowie die Kreisbrandinspektionen richten gemeinsam folgende Appelle an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer:

Vermeiden Sie nicht zwingend notwendige Fahrten in Richtung Tirol.

Planen Sie Ihre Fahrten sorgfältig und weichen Sie – wenn möglich – auf andere Tage oder sehr weiträumige Strecken aus.

Bereiten Sie sich auf längere Wartezeiten vor, insbesondere durch die Mitnahme von ausreichend Getränken und Verpflegung, da hohe Temperaturen erwartet werden.

Hinweise für Reisende

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, ihre Reiseplanungen entsprechend anzupassen, auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten oder auf einen anderen Zeitpunkt auszuweichen. Auch Ausweichstrecken, insbesondere in Richtung Lindau und Salzburg, werden nach derzeitiger Einschätzung stark überlastet sein und keine verlässliche Alternative bieten.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West und die beteiligten Landkreise danken für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe, um die Belastungen für alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).