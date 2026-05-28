Pressebericht der Polizeiinspektion Bogen vom 25.05.2026:

KONZELL, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Sonntag, den 24.05.2026, gegen 14.00 Uhr befuhr ein 17-jähriger Straubinger mit seiner 16-jährigen Freundin die Ortsverbindungsstraße vom Gallner in Richtung Dammersdorf mit deren Fahrrädern.

Im Bereich einer Linkskurve verlor der 17-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte alleinbeteiligt den angrenzenden Hang hinab. Hierbei wurde dieser schwer verletzt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Straubing verbracht. Neben einem hinzukommenden Ersthelfer waren das BRK(Helfer vor Ort Gossersdorf) und die Bergwacht eingesetzt. Das Fahrrad wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Nachtrag vom 28.05.2026:

Der am Sonntag, den 24.05.2026, gegen 14.00 Uhr gestürzte, 17-jährige Fahrradfahrer erlag am Vormittag des 27.05.2026 im Krankenhaus Straubing seinen schweren Verletzungen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen auch zum derzeitigen Stand nicht vor.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Bogen, Tel. 09422/8509-0

Veröffentlicht: 28.05.2026, 09.22 Uhr