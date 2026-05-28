BAMBERG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Unbekannte gewaltsam in eine Apotheke in der Gaustadter Hauptstraße ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter mit einem großen Stein die Scheibe der Eingangstür ein und verschafften sich so Zutritt zur Apotheke. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schränke offenbar auf der Suche nach verschreibungspflichtigen Medikamenten. Nach aktuellem Stand wurden die Einbrecher jedoch nicht fündig und verursachten lediglich einen Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gaustadter Hauptstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.