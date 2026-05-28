AMBERG. Am Dienstagmittag ereignete sich in der Amberger Innenstadt ein Raubdelikt. Ein bislang unbekannter Täter entriss einem 16-jährigen Deutschen eine Halskette. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Dienstag, dem 26.05.2025, gegen 13:10 Uhr, befand sich ein 16-jähriger Deutscher im Bereich der Georgenstraße/Viehmarktgasse in Amberg. Zu diesem Zeitpunkt wurde er von einem bislang unbekannten Täter körperlich angegangen. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde dem 16-Jährigen gewaltsam eine Halskette entrissen, welche das Opfer jedoch unmittelbar wieder an sich nehmen konnte.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zum Hergang des Vorgangs machen können. Wer im Bereich der Georgenstraße bzw. Viehmarktgasse am 26.05.2025, gegen 13:10 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden.