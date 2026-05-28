JETTINGEN-SCHEPPACH/A8. Am Donnerstagmorgen geriet ein Kleintransporter auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Zusmarshausen und Burgau in Brand.

Der Fahrer bemerkte zunächst mehrere Warnleuchten im Instrumentenbrett und hielt auf dem Seitenstreifen an. Kurz darauf entwickelte sich im Motorraum ein Feuer, das innerhalb weniger Minuten den gesamten Transporter erfasste. Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Der Kleintransporter stand kurz darauf im Vollbrand. Mehrere Verkehrsteilnehmer alarmierten die Rettungskräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Zusmarshausen löschte den Brand schnell, dennoch brannte das Fahrzeug vollständig aus.

Während der Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn Stuttgart vollständig gesperrt werden. Anschließend leitete die Polizei den Verkehr über den linken und mittleren Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Nach Abschluss der Abschlepp- und Reinigungsarbeiten konnte der rechte Fahrstreifen um kurz nach 09.00 Uhr wieder freigegeben werden. (VPI Günzburg)

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