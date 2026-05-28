METTEN, LKR. DEGGENDORF. Gestern Abend gegen 18:00 Uhr befuhr ein 78-jähriger Deutscher mit seinem motorisierten Krankenfahrstuhl einen Feldweg im Bereich Metten und wollte dabei die Staatsstraße St2125 überqueren, um weiter in Richtung Donau zu fahren.

Eine 29-jährige, vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin mit deutscher Staatsangehörigkeit fuhr hierbei zur gleichen Zeit die Staatsstraße in Richtung Autobahn entlang und erfasste den querenden Krankenfahrstuhlfahrer im Bereich der Einmündung frontal. Der Rentner wurde unter laufender Reanimation ins nahegelegene Klinikum gebracht, wo er kurz darauf an seinen Verletzungen verstarb. Die Pkw-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Die Staatsstraße musste zeitweise komplett gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Metten war zur Verkehrslenkung vor Ort im Einsatz. In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

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Veröffentlicht: 28.05.2026, 10.42 Uhr