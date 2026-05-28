GEROLSBACH, LKR. PFAFFENHOFEN A.D.ILM. In den frühen Morgenstunden des Donnerstag kam es auf dem Golfplatz von Gerolsbach zu einem Brand. Es entstand ein hoher Schaden, die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Heute (28.05.2026) wurde gegen 01:30 Uhr festgestellt, dass in einer Maschinenhalle auf dem Golfplatz von Gerolsbach ein Feuer ausgebrochen ist. Einem Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren und des THW gelang es, die Ausbreitung des Brandes zu verhindern und das Feuer zu löschen.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf einen niedrigen siebenstelligen Betrag.

Derzeit ist die Brandursache noch völlig offen.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Eine Brandortbegehung ist für den heutigen Tag geplant. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0841/9343-0 zu melden.