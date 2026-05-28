PASSAU, LKR. PASSAU: Die seit dem 24.05.26 vermisste 20-jährige ist wohlbehalten in Baden-Württemberg mit dem Rad angekommen.

Am 27.05.26 kam die 20-jährige in den Abendstunden mit ihrem Rad an ihrem Zielpunkt in Baden-Württemberg an. Aufgrund technischer Probleme mit ihrem Mobiltelefon brach der Kontakt zur Familie während ihrer Radtour ab.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten ist somit abgeschlossen. Das Polizeipräsidium Niederbayern und die vor Ort zuständige Polizeiinspektion Passau danken den Medien für ihre Mithilfe bei der Suche nach der 20-jährigen.

Zusatz: Die Medien werden gebeten, die datenschutzrechtlichen Personendaten der Vermissten, sowie die veröffentlichten Lichtbilder, aus ihren Unterlagen und den EDV-Systemen zu löschen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Unnasch, PHK, Tel. 09421/868 - 1410. Veröffentlicht am 28.05.2026, 02:10 Uhr.