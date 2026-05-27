Am 27.05.2026 gegen 8 Uhr, kam es auf der A3 kurz vor dem Parkplatz Wellerbach in Fahrtrichtung Regensburg, zu einem folgenschweren Lkw-Unfall. Aufgrund Mäharbeiten am rechten Fahrbahnrand war zu diesem Zeitpunkt ein Sicherungsfahrzeug der Firma Leit-Ramm GmbH & Co. KG am Standstreifen abgestellt.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 40-jährige österreichische Fahrer eines Sattelzuges mit deutscher Zulassung nach rechts an den Standstreifen und fuhr auf das dortige Sicherungsfahrzeug, bestehend aus Lkw und Anhänger, auf. Im Zuge des Zusammenstoßes touchierten Lkw und Anhänger ein weiteres Fahrzeug der Firma Leit-Ramm, welches ebenfalls leicht beschädigt wurde.

In den anderen Fahrzeugen befanden sich keine Personen.

Der Lkw Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein nahe gelegenes Klinikum zur weiteren medizinischen Versorgung verbracht. An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen sowie an der beschädigten Leitplanke entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 290.000 Euro.

Zur Bergung der beschädigten Fahrzeuge musste unter anderem ein Kran herangezogen werden. Im Zuge technischen Hilfeleistung sowie Säuberung der Unfallstelle waren die Feuerwehren Kirchroth, Parkstetten sowie Bogen vor Ort. Die Autobahnmeisterei übernahm die Absicherung der Unfallstelle. Die Autobahn war ca. 3,5 h gesperrt. Eine Umleitung wurde ab der AS Kirchroth eingerichtet.

Im Zeitraum der Sperrung wurden vereinzelt Meldung über Pannenfahrzeuge im Stau mitgeteilt, Folgeunfälle wurden nicht bekannt.

Auch kam es zu keinen hitzebedingten Zwischenfällen. Bei anderweitigen mitgeteilten medizinischen Notfällen konnte Abhilfe geschaffen werden.

Medienkontakt APS Kirchroth, Tel.: 09428/94990-13

Veröffentlicht am 27.05.2026, 17:55 Uhr