Neuburg a.d.Donau: Am Montag, den 25.05.2026, wurden die Bewohner einer Neuburger Wohnung gegen 00:35 Uhr durch eine Explosion aus dem Schlaf gerissen. Bislang unbekannte Täter warfen vermutlich einen Böller durch ein geöffnetes Fenster. Bereits im Zeitraum vom 08. bis 10. Mai kam es in einer benachbarten Straße zu einem ähnlichen Vorfall. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im erstgenannten Fall schliefen eine 43-jährige Frau und ihr 36-jähriger Mann bei geöffnetem Fenster in ihrer Wohnung Am Schwalbanger. In den frühen Morgenstunden des Montags, gegen 00:35 Uhr, wachten beide durch einen lauten Knall mit starker Rauchentwicklung auf. Bislang unbekannte Täter warfen vermutlich einen pyrotechnischen Gegenstand, möglicherweise einen illegalen Böller, durch das geöffnete Fenster. Durch die Explosion entstand Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe, die Bewohner wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Bereits am zweiten Maiwochenende kam es zu einem ähnlichen Vorfall in der benachbarten Reichertshofenstraße: Im Zeitraum zwischen Freitag, den 08.05.2026, 17:15 Uhr bis Sonntag, 10.05.2026, 17:00 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter mutmaßlich ebenfalls einen pyrotechnischen Gegenstand durch ein gekipptes Fenster. Die Detonation verursachte einen kleinen Brand sowie Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht zuhause.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt die Ermittlungen übernommen. Die Kriminalpolizei wendet sich nun mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Wohngebiet im Süden von Neuburg, insbesondere in der Reichertshofenstraße sowie Am Schwalbanger Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit den beiden Vorfällen stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo Ingolstadt unter Tel. 0841/9343-0 in Verbindung zu setzen.