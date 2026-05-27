INGOLSTADT, 27.05.2026. Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ingolstadt konnte am gestrigen Vormittag ein 44-jähriger Mann unter dringendem Tatverdacht festgenommen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 06:30 Uhr hatte sich der Einbrecher über ein zuvor eingeschlagenes Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen an der Niederstimmer Straße verschafft. Er durchsuchte die Räume nach Stehlgut und traf dabei offenbar zufällig auf den 88-jährigen Bewohner des Hauses.

Der Täter zwang den Rentner zur Herausgabe von Bargeld sowie seiner EC-Karte und sperrte ihn sodann im Keller des Hauses ein. Das Opfer konnte sich jedoch selbst befreien und über einen Nachbarn die Polizei verständigen. Der 88-Jährige erlitt einen Schock und verletzte sich bei der Flucht leicht. Er wurde medizinisch betreut.

Im Rahmen einer sofort ausgelösten Fahndung konnte der 44-jährige amtsbekannte Deutsche in Tatortnahe angetroffen und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde die EC-Karte des Rentners sowie das entwendete Bargeld aufgefunden.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der Tatverdächtige noch am Dienstag einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Ingolstädter wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.