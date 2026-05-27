FREYSTADT, LKR. NEUMARKT I.D.OPF. In einem Freibad in Freystadt kam es am Dienstagmittag zu einem Badeunfall, bei dem ein 85-jähriger Mann ums Leben kam. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Gegen 12:50 Uhr war der 85-jährige deutsche Staatsangehörige am 26.05.26 gemeinsam mit seiner Ehefrau im Freibad. Während des Schwimmens trieb der Mann plötzlich leblos im Wasser. Er wurde umgehend von Badegästen aus dem Wasser gezogen. Trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen durch die Badegäste und anschließend den Rettungsdienst verstarb der Mann noch am Einsatzort.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf Gewalt- oder Fremdeinwirkung. Ob ein innerkörperlicher Vorgang oder ein Unfall die Todesursache war, konnte nicht abschließend geklärt werden.

Das Bad wurde durch den Betreiber geräumt. Zur Betreuung der Angehörigen wurde im weiteren Verlauf das Kriseninterventionsteam hinzugezogen.

Veröffentlicht am 27.05.2026 um 15:34 Uhr