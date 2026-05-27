KEMPTEN. Die Polizei Kempten hat am frühen Abend des 25.05.2026 auf einer Freizeitfläche an der Iller in Kempten ein Raubdelikt eins Smartphones aufgeklärt.

Ein 56-jähriger Deutsch-Iraner und ein 36-jähriger Italiener gerieten am 25.05.2026 im Bereich des Illerdamms in Streit, in dessen Verlauf der Deutsch-Iraner dem Italiener dessen Mobiltelefon aus der Hand riss. Der Tatverdächtige bewaffnete sich im Laufe des Konflikts mit einem von ihm in einer Sporttasche mitgeführtem sog. Dekoschwert mit einer stumpfen Klinge mit Länge 60 cm, um die vom Geschädigten geforderte Rückgabe des Mobiltelefons zu verhindern. Dabei hielt der Tatverdächtige das Schwert drohend in die Luft, woraufhin sein Gegenüber die Flucht ergriff. Durch die sofortige Alarmierung der polizeilichen Einsatzkräfte konnte der Täter noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Das zuvor geraubte Mobiltelefon konnte bei ihm aufgefunden und dem Geschädigten zurückgegeben werden. Zu Verletzungen unter den Beteiligten kam es nicht. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen dem Tatvorwurf eines Raubdelikts verantworten. Zudem wurde festgestellt, dass gegen diesen ein Haftbefehl zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe vorliegt, weshalb dieser noch am gleichen Tag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Kempten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten. (KPI Kempten)

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