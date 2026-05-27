FRONTENHAUSEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am 22.05.2026 brannte eine verlassene, vormals landwirtschaftlich genutzte Scheune in der Feldmühle. Derzeit stehen fünf Jugendliche im Verdacht die Scheune in Brand gesetzt zu haben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Anwohner meldeten der Intergrierten Leitstelle um kurz vor 17.00 Uhr, dass aus der Scheune schwarzer Rauch aufsteigen würde. Durch die alarmierten Feuerwehren konnte der Brand gelöscht werden, bevor die Scheune komplett ausbrannte. Im direkten Umfeld des Brandortes konnten fünf Jugendliche festgestellt werden, die zum derzeitgen Kenntnisstand zum Zeitpunkt des Brandausbruches aus der Scheune kamen.

Aufgrund des Brandes wurden keine Personen verletzt.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die fünf Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren ihren Eltern übergeben.

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Veröffentlicht: 27.05.2026, 14.50 Uhr