KEMPTEN. In den Nachtstunden des 24.05.2026 wurde ein 45-jähriger Rumäne in Kempten Opfer eines Raubüberfalls.

Der 45-Jährige begab sich nach dem Kauf von Alkoholika und Tabakwaren am Nachtschalter einer Tankstelle am Schumacherring zurück zu seiner Wohnanschrift. Der 31-jährige litauische Tatverdächtige, dem das Opfer bereits an der Tankstelle begegnete und es flüchtig kannte, folgte ihm unbemerkt in Richtung dessen Wohnanschrift. Dort soll der Tatverdächtige den Geschädigten mit seinen Fäusten und Füßen geschlagen und anschließend Bargeld in Höhe von 70 Euro aus dessen Hosentasche entwendet haben.

Der Tatverdächtige konnte zunächst flüchten, wurde jedoch am Folgetag durch Polizeibeamte festgestellt und vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige wurde am 26.05.2026 auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kempten dem Haftrichter des Amtsgerichts Kempten vorgeführt. Dieser setzte wegen bestehender Fluchtgefahr den Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten durch die Kriminalpolizeiinspektion Kempten geführt. (KPI Kempten)

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