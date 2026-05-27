Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
0782 - Einladung zum Fernfahrerstammtisch
Augsburg - Unsere Kolleginnen und Kollegen der Autobahnpolizei Gersthofen laden wieder herzlich zum nächsten Fernfahrerstammtisch ein!
Dieser findet am Dienstagabend (09.06.2026) um 19.00 Uhr an der Rastanlage "Augsburg-Ost" statt. Hier gibt es die Möglichkeit sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und wichtige Neuerungen und Änderungen zu erfahren.
In diesem Rahmen werden vor allem Fragen rund um das Fahrerlaubnisrecht vom Referenten der Führerscheinstelle Gersthofen beantwortet.
Unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf zahlreiches Erscheinen und einen informativen Abend!
0783 – Kriminalpolizei ermittelt nach Handtaschenraub
Innenstadt – Am Sonntag (24.05.2026) kam es zu einem Handtaschenraub in der Fuggerstraße.
Gegen 13.00 Uhr waren eine 57-jährige und eine 33-jährige Frau zusammen spazieren. Auf Höhe des Stadtmarkts kam den beiden Frauen ein bislang unbekannter Täter entgegen. Der Täter schubste die 57-Jährige zu Boden und entriss der Frau ihre Handtasche. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Stadttheater. Er entnahm das Bargeld aus dem Geldbeutel und warf den Rest weg.
Es entstand ein Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich. Die 57-Jährige blieb unverletzt.
Der Täter wird wie folgt beschrieben:
Männlich, ca. 170 cm groß, heller Hauttyp, schwarze Bekleidung, evtl. dunkle Handschuhe
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes übernommen und bittet Zeugen, die sich zur Tatzeit an der Tatörtlichkeit befunden haben oder Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.
0784 – Polizei ermittelt nach Brand
Haunstetten - Siebenbrunn – Am Dienstag (26.05.2026) kam es in einer Wohneinrichtung in der Inninger Straße zu einem Brand.
Gegen 23.00 Uhr geriet ein Plastikeimer mit Müll aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Drei Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und mussten medizinisch behandelt werden. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen entstand kein Sachschaden an dem Gebäude.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
0785 - Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl - Täterfestnahme
Blindheim – Am Samstag (23.05.2026) verschafften sich ein 24-Jähriger und ein 38-Jähriger Zutritt zu einem Firmengelände in der Petersruhstraße
Gegen 23.00 Uhr verständigte der Firmeneigentümer die Polizei, die mit mehreren Einsatzkräften vor Ort zwei Männer im Alter von 24 und 38 Jahren festnahm. Die Polizei stellte zudem Tatwerkzeug sicher. Der 24-Jährige wurde bei der Festnahme leicht verletzt. An dem Einsatz waren unter anderem eine Drohne, der Polizeihubschrauber und ein Diensthund beteiligt.
Der entstandene Sachschaden wird derzeit noch ermittelt. Ein Beuteschaden ist nicht entstanden.
Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen wegen dem Versuch des besonders schweren Diebstahls gegen die Männer übernommen. Ob die beiden Tatverdächtigen für weitere gleichgelagerte Fälle verantwortlich sind, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.
Der 24-Jährige sowie der 38-Jährige besitzen die rumänische Staatsangehörigkeit.
0786 – Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt
---------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ----------
Diedorf – Am Montag (25.05.2026) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in der Brunnenstraße. Eine 56-Jährige und ein 60-Jähriger wurden dabei leicht verletzt. Einsatzkräfte nahmen den 35-Jährigen Sohn der beiden Verletzten vor Ort fest.
Gegen 06.15 Uhr griff der 35-Jährige den 60-Jährigen mit unterschiedlichen Werkzeugen an. Die 56-Jährige bemerkte dies und nahm dem 35-Jährigen die Werkzeuge ab. Anschließend konnten sie den 35-Jährigen mithilfe eines weiteren Sohnes aus dem Haus manövrieren.
Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 35-Jährigen noch vor Ort fest.
Der 35-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde vorübergehend in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 35-Jährige am Dienstag (26.05.2026) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Unterbringungsbefehl wegen versuchten Mordes. Der Mann befindet sich nun in einem Bezirkskrankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.
Der 35-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.
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