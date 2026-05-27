PASSAU. Mehrere Gebäude im Bereich der Innstraße sowie der Innpromenade wurden im Zeitraum von Freitag, 16.05.2026, bis Sonntag, 18.05.2026, mit Graffitis beschädigt. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Bislang Unbekannte brachten an mehreren Gebäuden Schriftzüge mit politischem Bezug in schwarzer und grüner Farbe an. Die Schmierereien wurden zwischenzeitlich entfernt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau geführt.

Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Innstraße oder der Innpromenade verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 0851/9511-0 mit der Polizei Passau oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkonakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 27.05.2026, 11:23 Uhr