FORCHHEIM. Ein außergewöhnlicher Einsatz am Main-Donau-Kanal hat am Mittwoch ein Rätsel gelöst, das seinen Ursprung bereits vor rund 20 Jahren hatte. Einsatzkräfte bargen ein Fahrzeug aus dem Kanal, welches bereits im Jahr 2006 als gestohlen gemeldet worden war.

Den entscheidenden Hinweis lieferte eine Sonarübung des Technischen Hilfswerks im April dieses Jahres. Rund 150 Meter vor dem Wehr in Forchheim entdeckten die Helfer in etwa drei Metern Tiefe und rund 20 Metern Entfernung vom Ufer eine auffällige Struktur auf dem Gewässergrund.

Unter Federführung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts erfolgte am Mittwoch die Bergung. Hierzu kamen Taucher, ein Arbeitsboot sowie schweres Gerät zum Einsatz. Die Taucher befestigten Zugseile an dem Objekt, das anschließend mit Hilfe eines auf einem Arbeitsboot eingesetzten Baggers an die Oberfläche gebracht wurde. Unterstützt wurden die Arbeiten durch Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks, des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts sowie Beamte der Wasserschutzpolizei Bamberg.

Dabei zeigte sich, dass es sich um einen Toyota 4Runner handelte. Das Geländefahrzeug war über die Jahre stark von Muscheln bewachsen und bereits teilweise mit dem Gewässergrund verwachsen.

In den polizeilichen Datensätzen fanden sich aufgrund gesetzlicher Löschfristen zunächst keine Hinweise mehr auf die Herkunft des Fahrzeugs. Erst über alte Zulassungsdaten und das Kennzeichen gelang es den Beamten, die Verbindung zu einem Diebstahl aus dem Jahr 2006 herzustellen.

Im Fahrzeug fanden sich keine Hinweise auf weitere Straftaten. Strafrechtliche Ermittlungen schließen sich nicht an, da mögliche Delikte inzwischen verjährt sind.