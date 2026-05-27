Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

GEROLDSGRÜN, LKR. HOF. Auf der Suche nach Betäubungsmitteln durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei Hof Ende März ein Anwesen in Geroldsgrün. Dabei wurden mehrere Kilogramm verschiedenen Rauschgifts und Bargeld in fünfstelliger Höhe sichergestellt. Der tatverdächtige 31-Jährige Hausbesitzer konnte damals flüchteten. Der Flüchtige konnte Anfang Mai in Belgien aufgespürt und aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Hof erwirkten Europäischen Haftbefehls dort festgenommen werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof führten zwischenzeitlich zu weiteren Tatverdächtigen. Am 21.05.2026 durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei Hof mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei vier Anwesen im Landkreis Hof. Dabei wurden weitere Betäubungsmittel im Kilogrammbereich sichergestellt und drei Tatverdächtige im Alter von 23, 26 und 34 Jahren festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erging auch gegen sie Haftbefehl. Sie befinden sich zwischenzeitlich in verschiedenen bayerischen Justizvollzugsanstalten.

Die Kriminalpolizei Hof führt die weiteren Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hof.