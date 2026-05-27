LICHTENFELS. Ein unbekannter Täter ist am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus im Kapellenberg eingebrochen. Als die Bewohner auf den Lärm aufmerksam wurden, flüchtete der Einbrecher. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 22.35 Uhr hebelte der Unbekannte die hölzerne Eingangstür des Wohnhauses auf. Durch die dabei entstandenen Geräusche wurde das schlafende Ehepaar geweckt. Als der Bewohner aus dem Schlafzimmer in die Diele blickte, bemerkte er den Lichtschein einer Taschenlampe. Der Täter flüchtete daraufhin sofort zu Fuß in Richtung Schloßstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen trug der Einbrecher eine weiße Jacke. Weitere Informationen zum Erscheinungsbild liegen derzeit nicht vor.

Der Langfinger entwendete eine Geldbörse sowie ein im Haus abgestelltes Paket mit Sportschuhen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die am Dienstagabend im Bereich des Kapellenbergs oder der Schloßstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.