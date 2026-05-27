HAIBACH, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 26.05.2026 verunfallte ein Gleitschirmflieger kurz nach dem Start und stürzte zu Boden. Er verletzte sich dabei schwer.

Ersten Erkenntnissen nach startete der knapp 60-Jährige gegen 12.25 Uhr am Startplatz in Sommerberg. Kurz danach erfassten ihn wohl wiederholt seitliche Windböen, die teilweise zum Einklappen des Schirms führten. Der Flieger kam schließlich ins Rotieren, trudelte zu Boden und der Mann stürzte, nur noch teilweise durch den Schirm gebremst, aus circa 20 Meter Höhe zu Boden.

Der Verunfallte wurde mittels Seilwinde eines Rettungshubschraubers geborgen und mit Verdacht auf mehrere Frakturen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Sowohl die Bergwacht als auch die Feuerwehr Haibach waren vor Ort.

Die Untersuchungen zum Unfall, insbesondere zur Ursache, werden von der Polizeiinspektion Bogen geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 27.05.2026, 08.40 Uhr