INGOLSTADT, 27.05.2026. An der diesjährigen Schwerpunktaktion „Landstraßensicherheit“ beteiligen sich insgesamt 31 Polizeidienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord mit jeweils örtlich angepassten Schwerpunktsetzungen. Ziel der Kontrollmaßnahmen außerhalb geschlossener Ortschaften ist die Bekämpfung der Hauptunfallursachen, namentlich Geschwindigkeitsüberschreitungen, risikobehaftete Überholmanöver sowie Fahrten unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Die Kontrollaktionen konzentrieren sich hierbei unter anderem auch auf örtliche Unfallhäufungs- bzw. Unfallschwerpunkte.

Die Verkehrsüberwachung umfasst zudem die Überprüfung der Gurtpflicht bzw. Kindersicherung, die Feststellung von Ablenkungsverstößen sowie zielgruppenspezifische Kontrollen der Hauptrisikogruppen (junge Fahranfängerinnen und Fahranfänger, motorisierte Zweiradfahrende und Radfahrende) sowie des Schwerverkehrs. Begleitend zu den repressiven Maßnahmen wird eine intensive präventive Aufklärungsarbeit geleistet, um die Verkehrsteilnehmenden für die spezifischen Gefahren auf Landstraßen zu sensibilisieren und die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen.

Als zusätzlicher positiver Anreiz wird im Rahmen der Präventionsarbeit aktiv auf ein begleitendes Gewinnspiel aufmerksam gemacht. Dabei kann man einen BMW Mini und viele weitere attraktive Preise gewinnen, wenn man Fragen zur Sicherheit im Straßenverkehr richtig beantwortet.

Nach aktuellem Stand werden ca. 300 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in die Schwerpunktaktion eingebunden sein.