ILLERTISSEN / BABENHAUSEN. Seit 28.04.2026 wird eine 64-Jährige aus Illertissen vermisst. Wer kann Hinweise zu ihrem Verbleib geben?

Die Vermisste verließ vor etwa drei Monaten ihre Wohnung in Babenhausen und zog zu ihrem Bruder nach Illertissen. Am 28.04.2026 ging der Bruder zur Arbeit. Als er am Nachmittag zurückkehrte, war die Frau nicht mehr anwesend. Ihr Fahrrad bzw. E-Bike fehlte ebenfalls. Sie ließ ihren Geldbeutel mit ihrem Personalausweis sowie ihr Handy beim Bruder zurück.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ist die Vermisste in der Vergangenheit bereits wiederholt weggelaufen, jedoch noch nie länger als eine Woche. Nach ersten Einschätzungen besteht die Möglichkeit, dass sie mit ausreichend Bargeld für mehrere Wochen unterwegs sein könnte.

Beschreibung der Vermissten:

circa 1,75 m groß

circa 70 kg, schlanke Statur

schulterlange, lockige, blonde Haare

unterwegs mit einem E‑Bike in Grau/Blau mit Korb vorne

Raucherin

Die Vermisstenfahndung mit Bild finden Sie hier: 64-Jährige aus Illertissen vermisst | Polizei bittet um Mithilfe

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten werden an die Polizeiinspektion Illertissen unter der 07303 9651-0 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. (PI Illertissen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).