STEPHANSKIRCHEN, LKR. ROSENHEIM. Am Dienstagnachmittag kam es im Bereich Stephanskirchen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Die Polizeiinspektion Rosenheim übernahm die Ermittlungen.

Am Dienstagnachmittag (27.05.2026) fuhr ein 85-Jähriger aus dem Landkreis Rosenheim mit seinem Pkw die Staatsstraße 2095 entlang. Nach derzeitigem Sachstand wollte der Lenker auf Höhe der Einschleifung nach rechts abbiegen. Er fuhr jedoch geradeaus weiter, überfuhr einen Grünstreifen und in der Folge eine Böschung hinunter. Nach einer Fahrtstrecke von rund 15 Metern stieß er mit seinem Fahrzeug gegen mehrere Bäume. Der Pkw verfing sich an den Bäumen und Büschen und kam anschließend zum Stillstand.

Der 85-Jährige wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde der Fahrer aus dem stark beschädigten Pkw geborgen und vom Rettungsdienst und dem Notarzt vor Ort erstversorgt. Anschließend erfolgte der Transport ins Klinikum Rosenheim.

Kurz nach dem Eintreffen im Krankenhaus verstarb der 85-Jährige. Nach ersten medizinischen Angaben aufgrund seiner erlittenen inneren Verletzungen.

Die sachleitende Staatsanwaltschaft ordnete ein unfalltechnisches und -analytisches Gutachten zur Klärung der Unfallursache an. Der Pkw wurde von der Unfallstelle geborgen und anschließend abgeschleppt.

Aufgrund des wirtschaftlichen Totalschadens, wird der Sachschaden auf rund 10.000 Euro geschätzt.