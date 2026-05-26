EGLING, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am frühen Dienstagnachmittag, 26. Mai 2026, kam es zu einem Brand an einem Bauernhof. Personen wurden nicht verletzt. Neben einem landwirtschaftlichen Fahrzeug stand auch der Hof in Vollbrand. Der entstandene Sachschaden geht nach ersten Schätzungen in die Millionen. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Dienstagnachmittag (26. Mai 2026) erreichte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd gegen 12.45 Uhr über den polizeilichen Notruf die Mitteilung eines Brandes an einem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Die Flammen hatten bereits den Bauernhof bei Egling erfasst, sodass die Rauchsäule bereits kilometerweit sichtbar war. Die alarmierten Feuerwehren aus der Region sowie Streifenbesatzungen der Polizeiinspektionen Wolfratshausen und Geretsried rückten umgehend zum Brandort aus. Die Kreisstraße zwischen Siegertshofen und dem Abzweig nach Moosham wurde in beide Richtungen gesperrt.

Die Bewohner des Hofes hatten den Brand bemerkt und sich selbst nach draußen gerettet. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Dank des professionellen Einschreitens der Feuerwehren konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und das Haupthaus gerettet werden. Der entstandene Sachschaden aber dürfte in die Millionen gehen.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Wolfratshausen. Danach übernahmen unmittelbar die Brandfahnder des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizei Weilheim mit den Kollegen der Spurensicherung die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort. Hinweise auf ein Brandstiftungsdelikt ergaben sich nach bisherigem Ermittlungsstand nicht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.