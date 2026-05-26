0777 – Kriminalpolizei ermittelt nach Raub

Kriegshaber – Am Montag (25.05.2026) kam es zu einem Raub in der Reeseallee.

Gegen 02.20 Uhr forderte ein bislang unbekannter Täter einen 23-jährigen Fahrradfahrer zum Stehenbleiben auf. Unter Vorhalt eines Messers forderte der unbekannte Täter den Geldbeutel des 23-Jährigen. Der 23-Jährige versuchte zu flüchten. Dabei verletzte der unbekannte Täter den 23-Jährigen mit dem Messer leicht.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 185 cm groß, kurze dunkelblonde Haare, vmtl. weißes T-Shirt, akzentfreies Deutsch

Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen versuchter räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter oder dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

0778 – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Innenstadt – Am Montag (25.05.2026) kam zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Straßenbahn Linie 1 Richtung Lechhausen.

Gegen 16.00 Uhr stieg ein bislang unbekannter Mann ein paar Haltestellen nach dem Königsplatz in die Straßenbahn ein. Der Unbekannte beleidigte Passanten, rauchte in der Straßenbahn, machte eine drohende Geste und warf eine Flasche auf eine 9-Jährige. Die 9-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Ca. 46 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, dunkle kurze Haare, braune Augen, keine Brille

Die Polizei ermittelt wegen nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung mit Verbrechenstatbestand. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0779 – Polizei ermittelt nach mehreren Fahrraddiebstählen

Lechhausen – Im Zeitraum von Sonntag (24.05.2026), 17.00 Uhr, bis Montag (25.05.2026), 09.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein abgesperrtes Pedelec der Marke Cube vom Fahrradabstellplatz der Euler-Chelpin-Straße. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Lechhausen – Im Zeitraum von Sonntag (24.05.2026), 18:30 Uhr, bis Montag (25.05.2026), 09.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein abgesperrtes Mountainbike der Marke Cube in der Stralsunder Straße. Der Beuteschaden liegt im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich.

Firnhaberau – Am Montag (25.05.2026), zwischen 01.30 Uhr bis 07.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein abgesperrtes Pedelec der Marke Cube in der Schillstraße. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun in allen Fällen wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls eines Fahrrads. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0780 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Innenstadt – Im Zeitraum von Sonntag (24.05.2026), 19.30 Uhr, bis Montag (25.05.2026), 06.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Parkbänke in einer Parkanlage bei der Rote-Torwall-Straße.

Der oder die Unbekannten rissen die Parkbänke aus der Halterung und entwendeten die Parkbänke augenscheinlich anschließend.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 EUR.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.