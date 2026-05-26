BERCHTESGADEN, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Wie erst vor kurzem bekannt wurde entwendeten Unbekannte zwischen Ende Februar und Anfang März 2026 einen hochwertigen Oldtimer Mercedes Pkw aus einer privaten Tiefgarage in Berchtesgaden. Das gut erhaltene Exemplar könnte einen sechsstelligen Wert erreichen. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bislang vorliegenden kriminalpolizeilichen Erkenntnissen entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen Ende Februar und Anfang März 2026 einen hochwertigen schwarzen Mercedes Oldtimer (190E 2.3-16) aus einer privaten Tiefgarage in der Salzburger Straße in Berchtesgaden.

Der Oldtimer befindet sich in einem guten Zustand und kann einen sechsstelligen Euro-Wert erreichen. Das beigefügte Bild den Oldtimer.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen sowie die Fahndungsausschreibung erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Berchtesgaden. Die weiteren Ermittlungen wurden anschließend vom Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizei Traunstein übernommen.

Zur Aufklärung der Tat bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat den schwarzen Oldtimer im Zeitraum Ende Februar bis Ende März 2026 gesehen oder auffälliges Verhalten von Passanten in diesem Zusammenhang wahrgenommen?

Wem sind vor dem oben genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Salzburger Straße in Berchtesgaden aufgefallen?

Wer kann Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Fahrzeugs geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer 0861 / 9873-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.