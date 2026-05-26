GÜNZBURG. Nach wie vor wird ein 78-jähriger Mann aus Günzburg vermisst. Seit 15.05.2026, circa 15:00 Uhr fehlt von dem Rentner jede Spur, nachdem sich dieser aus einem Pflegeheim entfernt hatte.

Es wird davon ausgegangen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Mannes geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter 0731 8013-0 oder die Polizeiinspektion Günzburg unter der 08221 919-0 zu wenden.

Zuletzt war der Vermisste mutmaßlich mit einer schwarzen Jacke und blauen Jeans bekleidet und führte eine Einkaufstüte mit sich.

Der Mann hat graue Haare, einen grau-weißen Haarkranz, einen grau-weißen Bart, ist schlank und rund 1,70 m groß.

Hier der Link zur Vermisstenfahndung: 78-jähriger in Günzburg vermisst | Polizei bittet um Mitfahndung

Die Suchmaßnahmen der Polizei werden nach wie vor fortgeführt. In den nächsten Tagen werden deswegen im Raum Günzburg voraussichtlich weitere verschiedenste Einsatzkräfte der Polizei unterwegs sein. (KPI Neu-Ulm)

Bezugsmeldung vom 16.05.2026:

78-jähriger in Günzburg vermisst | Polizei bittet um Mitfahndung

GÜNZBURG. Seit Freitag, 15.05.2026, 15:00 Uhr, wird ein 78-jähriger Mann aus Günzburg vermisst. Der Mann ist 1,71m groß, schlank, hat einen grau-weißen Haarkranz und einen grau-weißen Bart. Er trug eine dunkelblaue Jeans und eine schwarze Jacke. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließ er am 15.05.2026, gegen 15:00 Uhr, das betreute Wohnen im BKH Günzburg und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Möglicherweise befindet er sich in einer hilflosen Lage. Suchmaßnahmen im Bereich Günzburg verliefen bislang ergebnislos.

Die Vermisstenfahndung mit Lichtbild finden Sie hier: 78-jähriger in Günzburg vermisst | Polizei bittet um Mitfahndung

Hinweise zum Verbleib der Vermissten nimmt die Polizei Günzburg unter 08221/919-0 entgegen (PI Günzburg)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).