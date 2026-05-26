NEU-ULM. Am Dienstagvormittag kam es gegen 11:00 Uhr in der Nähe des Pfuhler Baggersees zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen, war ein 22-jähriger Motorradfahrer vom Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl in Richtung Thalfingen unterwegs. Kurz nach dem Parkplatz am Pfuhler Baggersee verlor der 22-Jährige, vermutlich aufgrund seiner Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Motorrad und geriet auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer stürzte hierbei und prallte gegen ein ihm entgegenkommendes Zustellerfahrzeug. Der 22-Jährige wurde mittelschwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Holzstraße für den Verkehr komplett gesperrt werden. Neben der Polizei Neu-Ulm, waren Kräfte der Feuerwehr Pfuhl und Neu-Ulm, sowie Kräfte des Rettungsdienstes im Einsatz. (PI Neu-Ulm)

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