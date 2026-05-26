SCHÖNBERG, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Die 14-jährige Schülerin aus Schönberg war seit dem 13.01.2026 vermisst. Nun konnte sie in Straubing wohlbehalten aufgefunden werden.

Am 25.05.2026 konnte die 14-Jährige in Straubing im Zuge eines polizeilichen Einsatzes wohlbehalten aufgefunden und der Mutter übergeben werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 26.05.2026, 13.40 Uhr