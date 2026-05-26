FÜRTH. (509) Über das Pfingstwochenende sind Unbekannte in die Redaktionsräume einer Tageszeitung in der Schwabacher Straße in Fürth eingebrochen. Ein Tatverdächtiger kehrte am Montag an den Tatort zurück und wurde dort bemerkt.



Im Zeitraum von Sonntag (24.05.2026), 22:30 Uhr, bis Montag (25.05.2026), 10:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf noch ungeklärte Weise Zugang zu dem Redaktionsgebäude in der Schwabacher Straße. Die Täter durchwühlten Büroräume und Schränke. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Computerteile im Wert von rund 3.000 Euro entwendet.

Am Pfingstmontag (25.05.2026) gegen 14:30 Uhr kehrte ein Tatverdächtiger zu dem Gebäude zurück. Ein Berechtigter bemerkte den Mann an der Eingangstür. Als der Tatverdächtige den Berechtigten sah, ergriff er sofort die Flucht. Die alarmierte Polizeiinspektion Fürth fahndete im Nahbereich nach dem Mann, konnte ihn jedoch nicht mehr antreffen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Männlich, mittleres Alter, auffällig bunte Kleidung, brustlange lockige Haare, Sonnenbrille und Cap.

Die Polizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 75905-0 zu melden.



Erstellt durch: Oliver Trebing / bl