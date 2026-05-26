NÜRNBERG. (508) In der Nacht auf Dienstag (26.05.2026) geriet eine Gartenhütte im Nürnberger Stadtgebiet in Brand. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.



Gegen 00:30 Uhr stellte eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost den Brand einer Gartenhütte in einer Kleingartenkolonie im Horneckerweg fest.

Der alarmierten Berufsfeuerwehr Nürnberg gelang es, den Brand zügig unter Kontrolle zu bringen. Durch den Vollbrand einer Gartenhütte wurde auch eine weitere Gartenhütte beschädigt. Die Feuerwehr verhinderte ein weiteres Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude in der Kleingartenkolonie.

Der entstandene Sachschaden liegt nach bisherigen Erkenntnissen im unteren fünfstelligen Bereich.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.



Erstellt durch: Michael Sebald / bl