GEISENHAUSEN, LKR. LANDSHUT. Am 22.05.2026 kurz vor Mitternacht wurde ein Fahrradfahrer seiner Geldbörse beraubt. Die Täter flüchteten unerkannt, die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein 49-Jähriger befand sich in der Lorenzerstraße auf dem Heimweg nach seinem Volkfestbesuch und schob dabei sein Fahrrad mit sich. Ersten Erkenntnissen nach wurde er gegen 23.40 Uhr von bislang vier unbekannten, jugendlichen Tätern von hinten angegriffen und zu Boden gerissen. Dabei entwendeten sie ihm seinen Geldbeutel mit geringem Bargeldbetrag. Die Täter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung und konnten auch im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden.

Der 49-jährige Deutsche blieb unverletzt.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen zum Raubdelikt übernommen. Hinweise zu den Flüchtigen liegen derzeit nicht vor. Es soll sich aber eher um Jugendliche handeln. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Übergriff in der Lorenzerstraße geben können, werden gebeten, sich unter der 0871/9252-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 26.05.2026, 12.45 Uhr