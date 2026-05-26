774. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in einen Supermarkt – Höhenkirchen

Am Montag, 25.05.2026, gegen 14:35 Uhr, verschaffte sich ein 59-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München über die Hauptzugangstür gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt. Hierbei konnte er von drei Personen beobachtet werden. Einer der Zeugen verständigte den Polizeinotruf, während der andere Zeuge ein Video der Tat fertigte.

Die daraufhin eintreffenden Einsatzkräfte der Münchner Polizei konnten den 59-Jährigen im Innenraum des Supermarktes antreffen und vorläufig festnehmen. Bei der Festnahme leistete der 59-Jährige Widerstand und es wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Der 59-Jährige wurde wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

775. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Bedrohung – Fürstenried-West

Am Sonntag, 24.05.2026, gegen 02:25 Uhr, verständigte ein 25-Jähriger mit jemenitischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110 und gab an, zuvor von einer männlichen Person am U-Bahnhof Fürstenried-West mittels einer Pistole bedroht worden zu sein.

Mithilfe der Videoüberwachung am U-Bahnhof, welche durch die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München live gesichtet werden konnte, konnte die männliche Person festgestellt werden. Zudem konnte nachvollzogen werden, dass die männliche Person in die U-Bahn eingestiegen war. Durch die Einsatzzentrale wurde umgehend Kontakt zur MVG aufgenommen. So konnte unterbunden werden, dass die U-Bahn den U-Bahnhof verlässt.

Der Tatverdächtige, ein 15-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München konnte schließlich durch die eintreffenden Einsatzkräfte festgenommen werden. Die Waffe konnte bei ihm aufgefunden werden. Bei dieser handelt es sich um eine sogenannte Softair-Pistole.

Der 15-Jährige wurde wegen Bedrohung angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen an eine Jugendeinrichtung übergeben.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

776. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach gewerbsmäßiger Urkundenfälschung – Planegg

Seit Donnerstag, 21.05.2026, kam es im Stadt- und Landkreis München vermehrt zu telefonischen Vorbestellungen hochpreisiger Krebsmedikamente. Einige Apotheken informierten daraufhin das Kommissariat 84 über die Vorbestellungen, welche in der Folge mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte der Münchner Polizei umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen durchführten.

Am Freitag, 22.05.2026, gegen 17:05 Uhr, wollten ein 50-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München sowie ein 43-jähriger mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München schließlich in einer Apotheke in Planegg ein gefälschtes Rezept für ein Krebsmedikament einlösen.

Die Mitarbeiterin der Apotheke verständigte den Polizeinotruf, woraufhin beide Tatverdächtige durch Einsatzkräfte festgenommen werden konnten. Den Tatverdächtigen konnte eine weitere Tat am Nachmittag des Freitag, 22.05.2026 im Münchner Innenstadtbereich bereits nachgewiesen werden. Weiter konnten bei dem 50-Jährigen zwei weitere gleichartig gefälschte Rezepte aufgefunden werden.

Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurden, nachdem die Staatsanwaltschaft München I beim Amtsgericht München einen entsprechenden Beschluss erwirkt hatte, die von den Tatverdächtigen genutzten Wohnungen durchsucht. In der Wohnung des 50-Jährigen wurden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen der gewerbsmäßigen Urkundenfälschung und eines Vergehens nach dem Arzneimittelgesetz eingeleitet. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden beide der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort wurden durch den zuständigen Ermittlungsrichter Haftbefehle erlassen.

Das Kommissariat 84 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

777. Festnahme von sechs Tatverdächtigen nach fußballbezogenen Schmierereien – Giesing

Am Samstag, 23.05.2026, gegen 11:15 Uhr, meldeten sich mehrere aufmerksame Passanten beim Polizeinotruf 110. Sie gaben an, dass gerade eine Gruppe von Personen Schmierschriften an Gebäude und Schaufenster in der Tegernseer Landstraße sprühen sollen. Zudem soll eine der Personen einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand gehabt haben.

Ein größerer Polizeieinsatz mit über zehn Streifen war die Folge. Durch schnell eintreffende Polizeikräfte konnten insgesamt sechs Tatverdächtige festgehalten werden. Bei ihnen handelt es sich um Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren mit Wohnsitzen in München und mit deutscher, australischer, afghanischer sowie ukrainischer Staatsangehörigkeit.

Bei einem der 15-Jährigen konnten zwei Softair-Pistolen aufgefunden werden. Diese wurden sichergestellt. Zudem konnten unter einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw mehrere Spraydosen sichergestellt werden.

Die Tatverdächtigen wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Neben zivilrechtlicher Schadensersatzansprüche zur Beseitigung der Schmierereien müssen sie sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

778. Festnahme von fünf Tatverdächtigen nach Kellereinbruch – Haar

Am Montag, 25.05.2026, gegen 06:00 Uhr, drangen mehrere Personen gewaltsam in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in Haar ein und entwendeten aus diesem Bekleidung und elektronische Geräte.

Als der Kellerinhaber, ein 22-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München, durch Lärm aus dem Keller auf den Einbruch aufmerksam wurde, flüchteten die Personen zunächst. Der Kellerinhaber verständigte sofort den Polizeinotruf 110.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte in Tatortnähe ein Pkw mit fünf Tatverdächtigen festgestellt und diese festgenommen werden.

Hierbei handelte es sich um einen 17-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Ebersberg, einen 17-Jährigen mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München, einen 18-Jährigen mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München, einen 18-Jährigen mit deutsch-kosovarischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München und einen 18-Jährigen mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Ebersberg.

Bei den Tatverdächtigen konnte die Tatbeute aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen sie wurde Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls erstattet. Sie wurden nach erfolgter Sachbearbeitung sowie Verständigung der Erziehungsberechtigten der Minderjährigen wieder entlassen.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

779. Schwere Brandstiftung in einer Kirche - Haidhausen

Am Samstag, 23.05.2025, gegen 22:00 Uhr, stellte die 41-jährige deutsche Pfarrerin der St.-Johannes-Kirche in Haidhausen Brandgeruch und Rauch im Kirchengebäude fest und verständigte den Feuerwehrnotruf.

Der Brandort konnte durch die eintreffenden Feuerwehrkräfte zügig abgelöscht werden.

Durch das Feuer wurde eine Holztüre beschädigt und Teile der Innenwände verrußt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag.

Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Im Inneren des versperrten Kirchenschiffes konnten Reste eines abgebrannten Pappkartons festgestellt werden, weshalb zunächst von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden kann.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 13 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Preysingstraße (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.