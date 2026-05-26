INGOLSTADT.Unbekannte verübten am vergangenen Wochenende einen Einbruch in eine Ingolstädter Wohnung. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 13:00 Uhr verschafften sich die Einbrecher über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Äußeren Buxheimer Weg.

Sie durchsuchten den gesamten Wohnbereich nach Wertsachen und erbeuteten Schmuck sowie Gold in niedriger fünfstelliger Höhe. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Im Anschluss konnten die Einbrecher den Tatort unerkannt verlassen.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.