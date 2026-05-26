BAYREUTH. Am Dienstagvormittag entdeckte ein Mitarbeiter des Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasiums verdächtige Substanzen in einem Chemieschaukasten. Spezialkräfte der Technischen Sondergruppe bereiten derzeit die kontrollierte Sprengung mehrerer Gefäße auf einer Freifläche vor.

Ein Sicherheitsbeauftragter der Schule entdeckte am Vormittag die Chemikalien im Chemieschaukasten und verständigte die Polizei. Nach Einschätzung von Spezialkräften der Polizei sind die Substanzen altersbedingt instabil geworden. Ein gefahrloser Abtransport ist nicht möglich, weshalb aktuell eine kontrollierte Detonation auf einer gesicherten Freifläche geplant ist.

Im Bereich der Königsallee und der Friedrich Ebert Straße kann es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Anwohner um den Volksfestplatz werden derzeit durch Polizeikräfte informiert und gebeten, Fenster geschlossen zu halten. Sonst sind keine weiteren Maßnahmen notwendig.