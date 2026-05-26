WALLGAU, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Wegen gefährlicher Körperverletzung ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gegen einen 39-Jährigen. Zwischen dem Mann und einem Arbeitskollegen (37) soll es am Montagabend, 25. Mai 2026, zu einem Streit gekommen sein, in dessen Verlauf der 39-Jährige seinen Kontrahenten heftig würgte.

Ein 39 Jahre alter polnischer Staatsangehöriger und dessen 37 Jahre alter deutscher Arbeitskollege gerieten am Montagabend (25.05.2026) in einem Gastrobetrieb in Wallgau zunächst verbal in Streit. Im weiteren Verlauf soll der Streit handgreiflich geworden und der Ältere der beiden Männer den Jüngeren einige Zeit bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Das Opfer kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, der 37-Jährige erlitt aber wohl keine bleibenden Schäden.

Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen übernahm die ersten Ermittlungen. Inzwischen wird der Fall unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II von der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen bearbeitet. Gegen den 37-Jährigen wird dabei wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Hintergründe und Motiv der Tat sind derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.