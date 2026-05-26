HOF. Bei einem Wohnungsbrand am Montag in Hof entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt zur Brandursache.

Nach ersten Erkenntnissen entwickelte sich am Montagabend im Garderobenbereich einer Wohnung in einem Hofer Mehrfamilienhaus ein Brand. Der 24-jährige deutsche Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in den Räumlichkeiten. Einem aufmerksamen Wohnungsnachbarn ist es zu verdanken, dass sich die Flammen nicht weiter ausbreiteten. Der 65-Jährige bemerkte Rauchgeruch im Haus und verständigte sofort den Notruf. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es schnell, den Brandherd zu lokalisieren und zu löschen.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 20.000 €, verletzt wurde niemand. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Hof haben die Suche nach der Ursache aufgenommen.