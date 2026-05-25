0773 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Innenstadt – In einem nicht eingrenzbaren Zeitraum bis zuletzt am Mittwoch (22.05.2026) besprühten und beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die denkmalgeschützten Holztore der historischen Wassertürme am Roten Tor mit u.a. Graffiti.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen unbekannte Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0774 - Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Innenstadt - Am Freitag (22.05.2026), gegen 23.50 Uhr, war ein 38-Jähriger in der Georg-Haindl-Straße mit einem E-Scooter unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,6 Promille.

Die Beamten unterbanden u.a. die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr infolge Alkohols.

Der Mann hat die polnische Staatsangehörigkeit.

0775 - Polizei kontrolliert aggressive Bettlerin

Innenstadt - Am Freitag (22.05.2026), gegen 13.00 Uhr, bettelte eine 18-Jährige in der Bürgermeister-Fischer-Straße um Geld.

Dabei soll die Frau vorbeikommende Passanten aggressiv angesprochen und an Kleidung gezogen haben. Die Polizei traf die 18-jährige Frau an und prüfte den Sachstand. Anschließend erteilten die Beamten der Frau einen Platzverweis, dem sie vorübergehend nachkam.

Die Frau wurde nach kurzer Zeit wieder aufgrund des aggressiven Bettelns gemeldet. Die Polizei traf die Bettlerin an und ermittelt nun gegen die Frau u.a. wegen einer Ordnungswidrigkeit.

Die Frau besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

0776 - Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Innenstadt - Am Freitag (22.05.2026), gegen 18.30 Uhr, entwendete eine 64-Jährige Artikel aus einem Haushalts- und Schreibwaren in der Bahnhofstraße.

Die 64-jährige Frau bezahlte beim Verlassen des Geschäfts keine Artikel. Eine Mitarbeiterin beobachtete sie dabei und hielt sie anschließend bis zum Eintreffen der Polizei an.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die 64-Jährige.

Die Frau besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.