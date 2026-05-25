ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Seit Samstagnachmittag wird eine 58-jährige Türkin vermisst, die sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach hat die 58-jährige Leyla AYDIN ihre Wohnanschrift in der Hanauer Straße am Samstag, gegen 14:00 Uhr, verlassen und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Sämtliche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos. Die Beamten hoffen daher nun auch auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Frau Aydin wird wie folgt beschrieben:

Dunkelbraune Haare

Bekleidet mit weißem Oberteil mit Blumenmuster, weißer Hose, hellen Schuhen

Führt zwei größere Taschen mit sich (braun und hellrosa)

Hinweise nimmt die Polizei unter 06021/857-2230 entgegen.