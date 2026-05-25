765. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Fahrrad; eine Person schwer verletzt – Trudering

Am Freitag, 22.05.2026, gegen 12:20 Uhr, fuhr ein 64-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Ansbach mit einem Scania Lkw auf der Wasserburger Landstraße stadteinwärts. Er beabsichtigte an der Truderinger Straße nach rechts abzubiegen.

Zeitgleich fuhr eine 84-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem von der Fahrbahn der Wasserburger Landstraße getrennt verlaufenden Radweg in gleicher Fahrtrichtung.

Beim Umschalten der Ampel auf Grünlicht fuhr der Lkw an. Es kam dabei im Bereich der rechten Fahrzeugfront zu einem Zusammenstoß zwischen dem Lkw und der 84-jährigen Radfahrerin.

Durch den Zusammenstoß wurde die 84-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 64-Jährige blieb unverletzt.

Die Zufahrt von der Wasserburger Landstraße nach Norden in die Truderinger Straße war die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden nicht möglich.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

766. Trambahnfahrer muss Schnellbremsung einleiten; zwei Personen verletzt – Obergiesing

Am Freitag, 22.05.2026, um 19:30 Uhr, fuhr ein Straßenbahnfahrer der Linie 18 auf der Schwanseestraße Höhe Hausnummer 61 in Richtung Ständlerstraße.

Zeitgleich wollte eine bislang unbekannte Frau, welche ein Fahrrad neben sich schob, mittels auf der Höhe der Unfallörtlichkeit befindliche Überquerungshilfe für Fußgänger die Straßenbahngleise überqueren.

Um einen Zusammenstoß mit der unbekannten Frau zu vermeiden, leitete der Trambahnfahrer eine Schnellbremsung ein. Die unbekannte Frau querte die Gleise und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Bei der Schnellbremsung stürzten zwei Fahrgäste. Eine 28-Jährige mit marokkanischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 31-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München wurde leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zur unbekannten Fußgängerin mit Fahrrad machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216- 3322, in Verbindung zu setzen.

767. Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern; eine Person schwer verletzt – Forstenried

Am Samstag, 23.05.2026, gegen 13:35 Uhr, fuhren ein 81-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Pedelec sowie eine 64-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf einem Forstweg im Forstenrieder Park. Der 81-Jährige fuhr dabei direkt hinter der 64-Jährigen.

Als die 64-Jährige anhielt, fuhr der 81-Jährige auf das Fahrrad auf, stürzte und wurde schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 64-Jährige konnte einen Sturz verhindern und blieb unverletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

768. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad; eine Person schwer verletzt – Schäftlarn

Am Samstag, 23.05.2026, gegen 10:00 Uhr, fuhr eine 87-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem VW Pkw auf der Zechstraße in östlicher Richtung. An der Einmündung zur Münchner Straße beabsichtigte sie nach links auf diese abzubiegen. Für sie galt das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 67-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem BMW Kraftrad auf der Münchner Straße in südlicher Fahrtrichtung. Für ihn galt das Verkehrszeichen „Vorfahrtsstraße“.

Beim Linksabbiegen kollidierte der 67-jährige Kraftradfahrer frontal mit der hinteren linken Fahrzeugseite des Pkw der 87-Jährigen.

Der 67-Jährige wurde durch den Aufprall und dem anschließenden Sturz schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 87-Jährige blieb unverletzt.

Bei dem Unfall wurde das Kraftrad schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Pkw wurde leicht beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

769. Sturz ins Gleisbett; eine Person schwer verletzt – Untergiesing

Bereits am Mittwoch, 20.05.2026, gegen 10:25 Uhr, befand sich ein 49-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München im Bereich des Gleises am U-Bahnhof Kolumbusplatz.

Er stürzte ohne Fremdeinwirkung in das Gleisbett und wurde dabei schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Samstag, 23.05.2026, gegen 14:20 Uhr, verstarb der 49-Jährige in Folge seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

770. Fahrradfahrer stürzt; eine Person schwer verletzt – Schwabing

Am Sonntag, 24.05.2026, gegen 04:10 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit syrischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München mit einem Leihfahrrad auf dem rechtsseitig angelegten Radweg des Isarrings auf Höhe der Dietlindenstraße in Richtung Englischer Garten.

Dort stürzte er ohne Fremdbeteiligung und wurde schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 21-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

771. Körperverletzungsdelikt – Sendling-Westpark

Am Sonntag, 24.05.2026, gegen 19:30 Uhr, gingen am Polizeinotruf mehrere Mitteilungen über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen im Westpark ein.

Durch die eintreffenden Einsatzkräfte konnte schließlich festgestellt werden, dass es im Bereich der Grillplätze zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen aus zwei Personengruppen kam, welche sich im weiteren Verlauf zu einem Handgemenge entwickelte.

Im Laufe des Handgemenges zog ein 29-Jähriger mit indischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München schließlich ein Messer und verletzte damit einen 31-Jährigen mit serbischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München leicht.

Der 29-Jährige wurde im Rahmen von umfangreichen Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen.

Der 31-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und nach erfolgter Behandlung wieder entlassen.

Der 29-Jährige wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der tatsächliche Tathergang sowie etwaige Beteiligungen bedürfen weiterer Ermittlungen, die das Kommissariat 24 übernommen hat.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Westpark an den Grillplätzen im Bereich eines Cafes (Sendling-Westpark) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

772. Polizeieinsatz im Tierpark – Thalkirchen

Am Sonntag, 24.05.2026, gegen 21:45 Uhr, meldete sich ein Mann am Polizeinotruf und gab an, sich im Bereich des Bisongeheges im Tierpark verlaufen zu haben.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann zuvor einen verlorenen Schuh zurückholen, den er versehentlich über einen Zaun befördert hatte. Der anschließende Rettungsversuch entwickelte sich jedoch zu einem unfreiwilligen Aufenthalt in dem Bisongehege.

Als der Mann dies bemerkte, zog er sich hinter einen Elektrozaun zurück und konnte das Gelände nicht mehr eigenständig verlassen.

Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Münchner Polizei nahmen Kontakt zu dem Mann auf und lokalisierten ihn im Bereich des Geheges. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Tierparks gelang es schließlich den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Der 23-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München erlitt leichte Schürfwunden sowie eine Kopfverletzung und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Bisons verlief der Einsatz nach aktuellem Stand ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Der verlorene Schuh konnte ebenfalls aufgefunden werden.

773. Brand an zwei Strommasten – Garching

Am Montag, 25.05.2026, gegen 03:50 Uhr, ging bei der Feuerwehr München-Land die Mitteilung über einen Brand an einem Strommast im Bereich Garching ein.

Wenig später trafen Einsatzkräfte der Feuerwehr München-Land und der Münchner Polizei am Einsatzort ein, wo der in Brand stehende Strommast festgestellt werden konnte.

Gegen 04:10 Uhr stellten die Einsatzkräfte vor Ort den Brand eines zweiten Strommasten südöstlich der ersten Örtlichkeit fest.

Beide Brände konnten schnell durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es durch die Brände zu einem kurzzeitigen Stromausfall in Teilen Ismaning.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Bei den umfangreichen Fahndungsmaßnahmen wurde die Münchner Polizei auch von Kräften des angrenzenden Polizeipräsidiums Oberbayern Nord unterstützt.

Aufgrund des Schadensbildes wird derzeit von Brandstiftung ausgegangen.

Die Ermittlungen hierzu wurden vom Staatsschutz von der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat ab ca. 03:00 Uhr oder nach der oben angegebenen Tatzeit im Bereich der Ausfahrt Garching Nord an der BAB 9 und der Freisinger Landstraße sowie im Wald- und Feldgebiet zwischen Garching, dem Forschungszentrum und der Isar, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.