KLEINSENDELBACH, LKR. FORCHHEIM. Am Samstagnachmittag brach in einem Mehrfamilienhaus in Kleinsendelbach ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur bislang noch ungeklärten Brandursache aufgenommen.

Gegen 11.30 Uhr ging der Notruf über den Brand in dem Anwesen im Kirchäckerweg ein. Binnen kurzer Zeit trafen mehrere Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren am Einsatzort ein. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand aus bislang unbekannter Ursache im Erdgeschoss des Hauses aus.

Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich keiner der vier Bewohner im Haus. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei über 100.000 Euro.