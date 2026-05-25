STEIN. (504) Am Sonntagnachmittag (24.05.2026) nahm die Polizei in Stein (Lkrs. Fürth) einen aggressiven und mutmaßlich stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Der 31-Jährige leistete hierbei Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte.



Gegen 16:00 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und meldete, dass sich eine stark alkoholisierte männliche Person sehr aggressiv in einem Freizeitbad in der Albertus-Magnus-Straße verhalte. Alarmierte Streifenbesatzungen trafen vor Ort auf einen 31-jährigen Deutschen.

Da sich der offensichtlich alkoholisierte Mann auch gegenüber den Beamten aggressiv zeigte, nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam. Hiergegen setzte sich der 31-Jährige jedoch vehement zur Wehr und verletzte dabei zwei Polizeibeamte.

Die Beamten brachten den Tatverdächtigen anschließend zur Polizeiinspektion Stein.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth veranlassten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme.

Die beiden verletzten Polizeibeamten blieben weiterhin dienstfähig.

Der 31-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Michael Sebald