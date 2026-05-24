STAMMHAM/DENKENDORF, Lkr. Eichstätt. Um kurz vor 19 Uhr wurde ein liegengebliebener Regionalzug auf Höhe Stammham gemeldet. Sofort war ein großes Aufgebot an Rettungskräften vor Ort, um die weit über 300 Passagiere zu betreuen.

Die Passagiere wurden mittlerweile erfolgreich evakuiert und werden nun per Bus über die A9 weitergebracht.

Für diese Weiterfahrt ist aktuell ein Fahrstreifen der BAB A9, Fahrtrichtung Nürnberg, kurz nach der Auffahrt Ingolstadt Nord gesperrt.