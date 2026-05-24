Windrad gerät in Brand - Einsatz für Feuerwehr und Polizei

KITZINGEN. Am Samstagabend ist ein Windrad an der A7 in Brand geraten. Die örtlichen Feuerwehren sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Kitzinger Polizei ermittelt.

Die Mitteilung über den Brand ging gegen 18:50 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Mehrere Verkehrsteilnehmer stellten starke Rauchentwicklung an der Turbine eines Windrads unweit der A7 fest. Kurz nach Eintreffen der Einsatzkräfte stand dieses bereits in Flammen. Die örtlichen Feuerwehren sind zur Stunde (20:30 Uhr) mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Der Verkehr auf der naheliegenden A7 war glücklicherweise nicht beeinträchtigt. Die Kitzinger Polizei ermittelt nun zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens.

Warnmeldung der Polizei Unterfranken

Der Bereich rund um die Brandörtlichkeit wurde am Samstagabend weiträumig abgesperrt. Es wird eindringlich davor gewarnt, den Absperrbereich zu betreten und sich insbesondere nicht unter das betroffene Windrad zu begeben. Auf Grund möglicher weiterer herabstürzender Teile besteht erhöhte Verletzungs- und Lebensgefahr.

Brand in Firmengebäude - 20.000 Euro Sachschaden

ESTENFELD, LKR. WÜRZBURG. In der Nacht zum Samstag ist in einem Autohaus ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte diesen schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen ist ein technischer Defekt ursächlich.

Die Mitteilung über das Feuer in der Otto-Hahn-Straße ging gegen 00:40 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Die örtlichen Feuerwehren waren schnell vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der entstandene Sachschaden begrenzte sich auf die Fassade und eine Fensterscheibe des Gebäudes und liegt nach ersten Schätzungen bei rund 20.000 Euro. Dem Sachstand nach war ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land ermittelt.