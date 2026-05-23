NÜRNBERG. (502) Am Samstagnachmittag (23.05.2026) fanden in der Nürnberger Altstadt mehrere Versammlungen statt. Die Polizei trennte die unterschiedlichen Lager und gewährleistete einen weitgehend ordnungsgemäßen Verlauf des Versammlungsgeschehens.



Ab etwa 13:45 Uhr versammelten sich rund 50 Teilnehmer unter dem Motto „Gemeinsam für Deutschland" im Bereich der Waaggasse/Hauptmarkt. Im unmittelbaren Umfeld fanden zeitgleich mehrere angemeldete Gegenversammlungen statt, an denen in der Spitze etwa 200 Personen teilnahmen. Die Polizei setzte Sperrgitter ein, um die Teilnehmer der unterschiedlichen politischen Lager voneinander zu trennen.

Gegen 14:50 Uhr formierte sich die erstgenannte Versammlung zu einem Demonstrationszug und bewegte sich auf der angemeldeten Wegstrecke durch die Nürnberger Innenstadt. Ein Großteil der Gegendemonstranten beteiligte sich ebenfalls an den angemeldeten Gegenaufzügen.

Im weiteren Verlauf des Versammlungsgeschehens bildeten kleinere Gruppen an mehreren Örtlichkeiten Sitzblockaden, unter anderem in der Weißgerbergasse sowie in der Kaiserstraße. Diese wurden umlaufen oder von der Einsatzleitung als Versammlung beschränkt.

Gegen 17:00 Uhr erklärten die jeweiligen Versammlungsleiter die Versammlungen für beendet. Die Nürnberger Kriminalpolizei prüft nun im Nachgang, ob weitere Verstöße im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen vorliegen.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.



Erstellt durch: Michael Sebald