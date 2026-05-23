KAUFBEUREN. Am 23.05.2026, gegen 15:10 Uhr, ging ein Wohnwagen in der Augsburger Straße in Kaufbeuren in Flammen auf. Der Besitzer hatte während der Fahrt erkannt, dass Rauch aus dem Fahrzeug quoll. Als er anhielt, musste er feststellen, dass der Anhänger brannte. Für die Löscharbeiten musste die Augsburger Straße für etwa eine Stunde gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Brandursächlich war ein technischer Defekt. Der entstandene Schaden wird auf 5.000,- Euro geschätzt. (PI Kaufbeuren)