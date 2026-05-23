LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen. Der Gesuchte konnte im Ortsteil Sackenbach durch eine Streife angetroffen und festgenommen werden. Er befindet sich wieder im Bezirkskrankenhaus.
LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Zur Stunde sucht die Polizei Lohr nach einem 44-jährigen Mann, der aus dem örtlichen Bezirkskrankenhaus entwichen ist. Hierbei ist auch ein Hubschrauber im Einsatz.
Dem Sachstand nach befand sich der 44-Jährige auf einem begleiteten Ausgang auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses und konnte hierbei gegen 15:15 Uhr entkommen. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Forstschule. Die Polizei Lohr ist mit einem Großaufgebot und auch einem Hubschrauber im Einsatz.
Er wird wie folgt beschrieben:
- Kurze blonde Haare
- Bekleidet mit hellem T-Shirt, Jeans und grünem Kapuzenpullover
Es wird gebeten, in dem Bereich keine Anhalter mitzunehmen und beim Antreffen der Person dien Polizeinotruf zu verständigen.
Hinweise nimmt die Polizei Lohr unter Tel. 09352/8741-0 entgegen.