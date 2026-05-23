HALLBERGMOOS, Lkr. Freising. Aus bislang unbekannter Ursache geriet heute Nachmittag, kurz vor halb drei, die Zugmaschine eines Lkws in einem Gewerbegebiet in Hallbergmoos in der Nähe des Münchner Flughafens in Vollbrand. Im Verlauf kam es zu lauten Knallgeräuschen. Derzeit ist ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften mit der Löschung beschäftigt, der Lkw muss kontrolliert abgebrannt werden. Nach jetzigem Sachstand sind keine Personen verletzt.

Die Brandbekämpfungsmaßnahmen dauern an.

Aktuell kommt es noch zu einer starken Rauchentwicklung, allerdings stellt diese keine Gefahr für Bürgerinnen und Bürger und keine Beeinträchtigung für den Flugverkehr dar.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.