IMMENSTADT I. ALLGÄU. Am Freitagnacht, den 22.05.2026, kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Brand in einem freistehenden Einfamilienhaus in einer Wohnsiedlung am Kalvarienberg in Immenstadt. Der Brand brach ersten Ermittlungen zufolge im Dachstuhl/Obergeschoss des Hauses aus. Das Feuer konnte durch die alarmierten Feuerwehren unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Durch das schnelle Einschreiten der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Wohnhaus wie auch auf benachbarte Wohnhäuser verhindert werden. Personen wurden bei dem Brandfall nicht verletzt. Anhaltspunkte für eine Brandstiftung gibt es derzeit nicht. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Immenstadt i. Allgäu , Rauhenzell, Stein sowie der Rettungsdienst mit insgesamt 50 Einsatzkräften. Die ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurden von der Polizeiinspektion Immenstadt und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Kriminalpolizeiinspektion Kempten (Allgäu). (KPI Memmingen / KDD)